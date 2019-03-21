مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تطلق خطة 2019-2021

المصدر: دبي - وام

أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال خطتها الاستراتيجية والهيكل التنظيمي الجديد 2019-2021 بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وخطة دبي 2021، وذلك خلال الحفل السنوي الذي عقدته المؤسسة أمس في فندق انتركونتيننتال في دبي.

وتم عرض تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة خلال الحفل الذي عقد بحضور أحمد بن درويش المهيري رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعفراء البسطي مدير عام المؤسسة وكافة أعضاء مجلس إدارة وموظفي المؤسسة.

محاور

وتستند الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة إلى 3 محاور رئيسية هي الوقاية، الرعاية والتأهيل والتمكين والقدرات والابتكار، حيث حددت من خلالها 4 أهداف استراتيجية للمؤسسة هي: المساهمة في الوقاية للحد من أضرار الإساءة والعنف ضد النساء والأطفال، تقديم خدمات نموذجية ورائدة بما يتفق مع القوانين والمعايير الدولية، تأهيل الضحايا والنجاح بدمجهم في المجتمع وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي في المؤسسة.

وقال أحمد بن درويش المهيري إن المؤسسة حرصت خلال وضع الخطة الاستراتيجية الجديدة على أن تتماشى مع متطلبات المرحلة خلال تعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والتميز بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وخطة حكومة دبي 2021.