«دبي التجاري»: تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

يشارك بنك دبي التجاري في معرض الإمارات للوظائف تماشياً مع استراتيجية البنك بدعم مسيرة التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة بفعالية في استقطاب مواطني الدولة للالتحاق بالقطاع المصرفي.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «تعكس مشاركتنا في المعرض حرص بنك دبي التجاري بقضية التوطين، انطلاقاً من دوره كمؤسسة وطنية رائدة تلعب دوراً متنامي الأهمية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، ونظراً لمكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تلتزم بجعل التوطين نهجاً أساسياً في عملياتها».