«دو» تسلط الضوء على أهمية «تكنولوجيا المعلومات» في المستقبل المهني

المصدر: دبي - البيان

سلطت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عبر منصتها في «معرض الإمارات للوظائف 2019» الضوء على الفرص، التي يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساراتهم المهنية.

وتنسجم مشاركة دو في المعرض في دورته الـ18 مع مكانتها الريادية واحدة من أكثر الشركات تفضيلاً من جانب الباحثين عن عمل إلى جانب كونها رائدة في استقطاب المواهب الشابة. وتعرض الشركة، الحائزة على جائزة التوطين في نسختها الأولى، في منصتها التفاعلية طوال فترة الفعالية من 19 إلى 21 مارس 2019 في مركز دبي التجاري العالمي، محفظتها المتكاملة من المبادرات.

وقال إيهاب حسن، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة: «تمثل النجاحات على مدار السنوات الماضية دليلاً على نوعية المواهب التي نمتلكها».