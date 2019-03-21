«إمداد»: تعزيز المساهمة الاقتصادية للكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

تشارك «إمداد»، مزوّد خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، في النسخة التاسعة عشرة لمعرض الإمارات للوظائف 2019، الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويتيح لأبناء الدولة إمكانية الالتقاء المباشر مع مديري التوظيف من مختلف القطاعات. وتهدف «إمداد» من خلال تواجدها في هذا الحدث البارز إلى تعزيز فرص التدريب والتوظيف المتاحة للمواهب المحلية في قطاع إدارة المرافق.

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «وضعت إمداد استراتيجية طويلة المدى لدعم عملية التوطين، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب التي تزيد من فرص عمل المواهب المحلية».