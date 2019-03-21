ارتفاع الشواغر المعروضة في بوابة وظائف دبي إلى 614

ارتفع عدد الشواغر المعروضة في بوابة وظائف دبي خلال معرض الإمارات للوظائف ليصل إلى 614 شاغراً في اليوم الثاني من المعرض الذي شكل منصة لـ 45 دائرة من دوائر حكومة دبي المسجلة في البوابة لعرض المزيد من الشواغر المتوفر لديها.

189 وظيفة تم تخصيصها لأصحاب الهمم من أبناء الإمارات.

348 حساباً تم إنشاؤها في بوابة وظائف دبي.

4915 طلب توظيف عبر البوابة في اليوم الأول من المعرض.

6 مواطنين وقعوا عقود عمل مع محاكم دبي.

16 مواطناً عدد الموقعين عقود العمل خلال يومين.

294 مواطناً تم إجراء التقييم لهم خلال يومين بمركز دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.