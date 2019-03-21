تكريم فريق من شرطة رأس الخيمة أنقذ 8 أشخاص من الغرق بوادي البيح

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بتوجيهات من اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، كرّم العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، فريق عمل يضم 5 من ضباط وأفراد إحدى دوريات شرطة رأس الخيمة تقديراً لدورهم البطولي في إنقاذ 8 أشخاص من 3 أسر من خطر الغرق بعد أن علقت مركباتهم في مياه وادي البيح نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة مؤخراً.

وأشاد الزعابي، بالتضحية الكبيرة والمثال المشرف الذي ضربه فريق العمل المكون من الملازم ضابط الخفر بطي خليفة بطي والمساعد أول أحمد بن تركي والمساعد سيف بن سيود والشرطي أول سالم الشميلي والشرطي سالم الهوتي في تقديم يد العون والمساعدة وتلبية نداء الواجب والمجازفة في سبيل إنقاذ العالقين في الوادي بالرغم من تدفق المياه وغزارة الأمطار.

وأكد الزعابي أن مثل هذه التضحيات ليست غريبة على أبناء زايد الذين يسطرون ملاحم البطولة والتضحية في كافة ميادين العمل، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي بمثابة رسالة شكر وتقدير ودعم لهذه الكوكبة من أبناء الوطن.