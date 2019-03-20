السعودي الألماني تفتتح مستشفى في عجمان بتكلفة 300 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني عن افتتاح المستشفى الجديد في عجمان بمواصفات وخدمات هي الأرقى عالمياً وبتكلفة تصل إلى 300 مليون درهم.

وسيوفر المستشفى الجديد وبتخصصاته المتعددة مختلف خدمات الرعاية الصحية الداخلية، وسيكون أكبر مستشفى في إمارة عجمان. وقد صمم لتلبية احتياجات السكان المتزايدة في جميع الإمارات الشمالية، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية. وتبلغ طاقة المستشفى الذي يقام على مساحة 41062 متراً مربعاً، 200 سرير، وسوف يبدأ عملياته قريباً.

ويتكون قسم المرضى الخارجيين من 46 عيادة تخصصية تغطي أكثر من 20 تخصصاً، وسيكون المستشفى السعودي الألماني - عجمان، ثالث منشأة للرعاية الصحية للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعاشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وقالت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات العربية المتحدة: «من حق كل إنسان الحصول على رعاية صحية مناسبة، ونحن ملتزمون تقديم خدمات فائقة الجودة لمرضانا وعائلاتهم والمجتمع ككل. وقد وضعت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني برنامج توسع مدروساً لتوفير خدماتها لأكبر عدد ممكن من المرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي إنشاء المستشفى الجديد في عجمان ضمن هذا البرنامج. ومع وجود مستشفيين يعملان بنجاح في دبي والشارقة، تسعى المجموعة لتكريس واستمرار النجاح من خلال تطبيق نفس المعايير الدولية في مستشفى عجمان والتي اعتمدناها في مشافينا الأخرى. أضف إلى ذلك أن الإمارة تتمتع بموقع استراتيجي وسط بين الإمارات الأخرى، ما يسمح للمشفى الجديد في عجمان بمعالجة المرضى من جميع أنحاء الإمارات».

وقد صُمم المستشفى السعودي الألماني - عجمان استناداً إلى رؤية مستقبلية بحيث يمكن أن يحقق النمو ويتوسع في جميع الاتجاهات، رأسياً وأفقياً. وسوف يقدم المستشفى مجموعة واسعة من الخدمات الطبية بما في ذلك جميع أنواع التخصصات الأساسية والتخصصات الفرعية ووحدات العناية المركزة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وتشمل الخدمات التخصصية كلاً من وحدة العناية المركزة، ووحدة العناية القلبية، ووحدة رعاية الخدج، وقسم جراحة القلب المفتوح، وقسم الأورام، وقسم جراحة المخ والأعصاب، وقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، ووحدة جراحة الوجه والفكين، ومركز إخصاب ورعاية الحوامل وقسم أطفال الأنابيب، ووحدة جراحات المنظار والليزر، وغيرها.