الحالة الجوية على الإمارات من غد الخميس إلى يوم الأربعاء

المصدر: البيان الإلكتروني

تتميز هذه الفترة الانتقالية ما بين فصلي الشتاء والصيف باختلاف وسرعة التغير في الأنظمة الضغطية في الغلاف الجوي والذي يؤدي إلى تغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية.

ويتوقع المركز أن تشهد الدولة تقلبات في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة حيث ترتفع درجات الحرارة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والاتربة وتدني مدى الرؤية الافقية وسقوط الامطار المتفرقة من حين إلى آخر مع الرعد أحيانا.

وذلك نتيجة تأثر الدولة خلال هذه الفترة بمنخفض جوي سطحي ممتد من جنوب السعودية مصاحباً معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب يعمل على تحرك كميات من السحب من وسط وجنوب المملكة العربية السعودية في اتجاه الدولة على فترات.

ليصبح الطقس من ليل الخميس ويوم الجمعة غائما ومغبرا مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة تبدأ غربا وتمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

ونتيجة لتعمق المنخفض الجوي السطحي والعلوي يوم السبت والأحد يستمر تدفق السحب من الغرب على فترات ويتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة مختلفة الشدة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية.

ومن المتوقع أن يستمر تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من الغرب من يوم الإثنين إلى يوم الأربعاء القادم مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على شمال الدولة وبعض المناطق الساحلية ولكن على فترات متباعدة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خلال هذه الفترة نشطة إلى قوية السرعة من حين إلى آخر مثيرة للرمال والاتربة تعمل على تدني مدى الرؤية الافقية وسرعتها من 25 إلى 40 تصل إلى 65 كم/ س.

البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع وجود السحب الركامية في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.