وكالة الإمارات للفضاء تعلن عن تفاصيل قمر "813" الصناعي

المصدر: أبوظبي _ البيان

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن تفاصيل قمر "813" الصناعي الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتطويره ليكون بمثابة هدية من دولة الإمارات إلى الدول العربية.

وجاء الإعلان عن القمر الصناعي الجديد بمناسبة توقيع ميثاق تأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي" ضمن فعاليات النسخة الثانية من "مؤتمر الفضاء العالمي"، الذي يُعدّ أكبر تجمع لقادة القطاع الفضائي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنظّمه وكالة الإمارات للفضاء حتى الحادي والعشرين من مارس الجاري، حيث شهد أيضاً تصويت الأعضاء بالإجماع على رئاسة دولة الإمارات للمجموعة.

وسيعمل على تصميم وتصنيع القمر الصناعي الجديد عدد من المهندسين والشباب العرب من الدول التي وقّعت على ميثاق تدشين المجموعة الأولى من نوعها في العالم العربي وتجمع تحت مظلتها 11 دولة، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية الجزائر الديمقراطية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وجمهورية السودان والجمهورية اللبنانية ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.

وجرت تسمية القمر "813" وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون، البيت الذي جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة، حيث سيعمل القمر متعدد الأطياف على مراقبة الأرض وقياس العناصر البيئية والمناخية في عدد من الدول العربية، من بينها الغطاء النباتي وأنواع التربة والمعادن والمياه ومصادرها، إلى جانب قياس الغازات الدفيئة والتلوث والغبار في الهواء.

وسيجري تمويل القمر الصناعي الجديد من قبل وكالة الإمارات للفضاء، وسيقوم المهندسون العرب بتطويره ضمن المرافق المتطورة في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين بإمارة أبوظبي، والذي يعتبر أول مركز بحث فضائي على مستوى منطقة الشرق الوسط.

وستستغرق عملية تطوير القمر الصناعي ثلاثة أعوام كاملة وسيكون عمره الافتراضي حوالي خمسة أعوام، كما سيكون له مدار قطبي بارتفاع 600 كيلومتر، وسيرسل البيانات إلى محطة أرضية في دولة الإمارات ومحطات استقبال فرعية بعض الدول العربية لتستفيد منها مختلف الجهات البيئية والبلديات والمؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي والتخطيط العمراني.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: "القمر الصناعي "813" هو رسالة توجهها دولة الإمارات إلى المجتمعات العربية كافة بجدية الطموح في إعادة الريادة العربية لقطاع الفضاء، والذي تدرك الدولة أنه جسر عبور للمجتمعات العربية إلى مستقبل مشرق ومتقدم بقيادة الدولة وبقوة الإرادة والطموح والعزيمة".

وأضاف معاليه: "لن يكون الإنسان العربي بعد اليوم في موقع المشاهد للمنجزات الحضارية للآخرين أو مستورداً للعقول والخبرات والكفاءات، فالقمر الصناعي الجديد سيجري تطويره بأيادِ العرب لخدمة العرب، وسيكون له دور كبير في تعزيز المقدرات العربية في مجال التصنيع الفضائي، إلى جانب نشر هذه المعارف العلمية المتقدمة في تصنيع الأقمار الصناعية إلى الدول العربية كافة، والتي تعتبر حصيلة البحوث وعمليات جمع الخبرات التي قامت بها دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية ودخلت فيها عصر التصنيع الفضائي".

وأكد معاليه إن قيادة دولة الإمارات لقطاع الفضاء على مستوى المنطقة تحققت بفضل الرؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة، وجهود متواصلة من أبناء الإمارات للتطور في مختلف الميادين العلمية خاصة الفضائية منها، وذلك لدفع مسيرة الحداثة والريادة والنهضة ورفع راية الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "يضم المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء مرافق علمية وصناعية متطورة قادرة على تطوير أعقد المشاريع ذات الصلة بالقطاع الفضائي، لذا يفخر المركز باحتضان عمليات تطوير هذا المشروع العربي الأول من نوعه في المنطقة، لأهميته في تعزيز العمل العربي المشترك، وإلهام الشباب العربي لدراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء والعمل في القطاع الفضائي في المستقبل".

يذكر أن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تأسس بالتعاون بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر أول مركز بحث فضائي على مستوى الشرق الوسط، وحاضنة للأعمال البحثية والتطويرية والابتكار في مجال الفضاء، حيث يضم مجالات بحوث متعددة التخصصات تتمحور حول اتصالات الأقمار الاصطناعية، والاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والغلاف الجوي وتكنولوجيا الفضاء.

وجاء تدشين المجموعة العربية للتعاون الفضائي بمبادرة من دولة الإمارات، وتسعى من خلالها إلى إطلاق منظومة تجمع المقدرات التقنية والمؤهلات والكوادر العلمية لتعمل على مشاريع متقدمة تعزز مساعي المجتمع العلمي العالمي نحو استكشاف الفضاء الخارجي، إلى جانب رعاية مبادرات وبرامج لتأهيل وتدريب الكوادر القادرة على إعداد أجيال من الشباب العربي الذي سيدفع بالمشاريع المشتركة إلى تحقيق أهدافها.

ويتزامن تدشين المجموعة مع حركة انتعاش تشهدها المنطقة نحو الدخول والتوسع في قطاع الفضاء والعلوم المرتبطة به، سواء من حيث تأسيس هيئات ووكالات فضائية على المستوى الوطني أو على صعيد إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض تجارية وعلمية تعليمية، حيث سخرت دولة الإمارات في سبيل إنشاء المجموعة خبراتها التي جمعتها من عملية تطوير القطاع الفضائي الوطني في الدولة، وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت تحقيق مجموعة من الإنجازات الهامة.

وتقدم دولة الإمارات في سبيل إنشاء المجموعة خبراتها التي جمعتها من عملية تطوير القطاع الفضائي الوطني في الدولة، وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت تحقيق مجموعة من الإنجازات الهامة، وتقرر نتيجة لنجاح هذه الاجتماعات إنشاء فريق عمل متخصص من الخبراء والمتخصصين ليعمل على تحديد ماهية المجموعة وطبيعة عملها وأنشطتها ومهامها المستقبلية.