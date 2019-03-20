عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجلس النواب الأرجنتيني

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد إيميليو مونزو رئيس مجلس النواب في الأرجنتين.

وجرى - خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الأرجنتين - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الأرجنتين وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه رحب رئيس مجلس النواب في الأرجنتين بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان .. مؤكدا أهميتها في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء سعادة سعيد راشد عبيد سيف الزعابي سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين.