فاطمة بنت مبارك: زايد مثال للتسامح في التعامل مع الآخرين

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضع منهج التسامح في حياته وكان مثالاً له في التعامل مع الآخرين، وجاءت القيادة الرشيدة للدولة لتتبع خطاه في بث هذه القيم الطيبة في المجتمع والدعوة إليها.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بقصر البحر الليلة الماضية، الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين، والدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة في مصر، وأشواق بنت إبراهيم العبد المنعم حرم السفير السعودي لدى الدولة، وعفراء الصابري المديرة العامة بمكتب معالي وزير التسامح، المشاركات في مؤتمر «دور الأسرة في تعزيز التسامح» الذي افتتح أمس في أبوظبي.

وقالت سموها إن التسامح يكفل للمجتمع حياة فيها تآلف وتراحم، وإن الأسرة الناجحة هي التي تزرع في أطفالها هذا المبدأ لينشأ جيل يدعو إلى هذه الأفكار، ويعمل بها ليكون قدوة لغيره من أجل منفعة شعبه وأمته والشعوب الأخرى خارج بلاده.

وأشارت إلى أن الأسرة الإماراتية بحمد الله تعيش في تسامح ووئام، فهي مساهم نشط في تكوين مجتمع متسامح يحمل صفات أخلاقية طيبة، وهو ما يؤهلها لأن تكون أسرة مثالية في تربية أبنائها على السلوك الحميد، ونحن ندعمها ونوفر لها كل مقومات النجاح في هذا المجال.

ورحبت سموها بالمشاركات في المؤتمر، وأكدت على الدور الذي يقع على عاتق الأسرة في تنشئة الأجيال على القيم الأصيلة وتعليمهم مبدأ التسامح التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف مع احترام الثقافات الأخرى في المجتمع.

وقد أعربت المشاركات في مؤتمر «دور الأسرة في تعزيز التسامح» عن سعادتهن بلقاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي لها الدور الكبير والفاعل في تمكين المرأة الإماراتية ودعمها لتكوين أسرة مثالية تقوم على المبادئ والقيم الأخلاقية الحميدة.

وأضافت المشاركات: إننا نتفق تماماً مع سمو «أم الإمارات» على أن تربية الأسرة المثالية تقع على عاتق الأمهات اللاتي يجب أن يقمن بدور فعال في هذا المجال لتكوين نواة مجتمع سليم ينشر المحبة بين الناس بالكلمة الطيبة وحسن التعامل مع الآخرين.

وقد أقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مأدبة عشاء تكريما للمشاركات في المؤتمر.

حضرت المقابلة والمأدبة الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.