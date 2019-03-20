نهيان بن مبارك: الإمارات تحمل رسالة السلام والمحبة للعالم

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح التابع لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على كيفية تفعيل دور المعهد من خلال تبني أفكار وبرامج وأنشطة متجددة تسهم في إثراء عام التسامح بشكل يعكس رسالة السلام والمحبة التي تحملها دولة الإمارات إلى العالم.

جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد في عام التسامح، كما اعتمد معاليه الخطة الخمسية للمعهد، واطلع على استعدادات الدورة الثانية للقمة العالمية للتسامح المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل.

وحضر الاجتماع كل من معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ونائب رئيس مجلس الأمناء، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتور حمد بن الشيخ الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، وسلطان بن مجرن، وتركي عبد الله الدخيل، ومازن حداد حايك، وجيرالد فرانسيس لالوليس، وأحمد إسماعيل آل عباس، وصاني ماركي فاركي، وأفيشيشيا شاندولال أعضاء مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح.

ورفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس تحية شكر وتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على جهودهم في إرساء قيم التسامح وجعله جزءاً لا يتجزأ من دستور الدولة، مثمناً في هذا السياق ما تحظى به وزارة التسامح والمعهد من دعم ورعاية، معرباً عن تمنياتهم بتقديم كل ما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، ويتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية.

وقال معاليه، إن الاجتماع يأتي في مرحلة تتسم بالخصوصية كونه يعقد في عام التسامح الذي اعتمده صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وتطرق مجلس الأمناء خلال الاجتماع إلى شعار جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، ونتائج الدورة الأولى للقمة العالمية للتسامح وأصداء نجاحها محلياً ودولياً، مستعرضين تفاصيل التحضيرات والخاصة باستضافة القمة في دورتها الثانية وقائمة الضيوف والمتحدثين المقترحين وأجندة الفعاليات وعناوين المحاور الخاصة بها، كما استعرض الحضور أبرز ما حققه المعهد من إنجازات خلال الفترة الماضية.