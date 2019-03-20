«التسامح ثقافتنا» ندوة علمية في «أمريكية الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

نظمت كلية القانون في الجامعة الأمريكية في الإمارات ندوة بعنوان (التسامح ثقافتنا) بإشراف الدكتور عمر نهاد تحاوره الطالبة الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، وتقديم الإعلامية ميس عنبر والطالب الإعلامي سعيد الشهراني.

وشهدت الندوة حضور كل من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي رئيس جمعية الإمارات للإبداع، والشيخة ميسون بنت محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مركز لندن للاستشارات والبحوث، وسماحة الشيخ أ.د أحمد الكبيسي، ومحمد عوض الكبيسي المستشار القانوني لمكتب محمد بن طحنون آل نهيان، والأستاذ الدكتور مثنى غني عبدالرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات وبعض ممثلي وسائل الإعلام.

وذكر الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة: «تحت شعار عام التسامح أردنا في الجامعة أن نساهم في تقديم بعض الجهود التي تساهم في ترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب.