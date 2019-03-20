«الإمارات بلد التسامح» فعالية لشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، متمثلة في معهد تدريب الشرطة، وإدارة الشرطة المجتمعية، برنامج فعاليات، احتفالاً بعام التسامح 2019م، تحت شعار (الإمارات بلد التسامح) بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المجتمع، بحضور العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب الشرطة، والعقيد الدكتور راشد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم سعيد الخاطري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، وسمية حارب السويدي مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، وموزة المسافري مديرة المركز الثقافي برأس الخيمة، وذلك بمسرح مركز وزارة الثقافة.

حيث اشتمل برنامج فعاليات الاحتفال بعام التسامح، مجموعة من الفقرات والعروض، وتخلل الاحتفال معرض صور حول عام التسامح، وتقديم محاضرة تثقيفية بعنوان (الإمارات بلد التسامح) لإبراز مفهوم وثقافة التسامح، قدمها المقدم أحمد إبراهيم سبيعان رئيس قسم البرامج التدريبية بمعهد تدريب الشرطة.