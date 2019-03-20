حاكم عجمان يحضر مأدبة غداء محمد بن علي النعيمي

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مأدبة الغداء التي أقامها، أمس، الشيخ محمد بن علي النعيمي، رئيس دائرة العدل في عجمان، باستراحة روض المرابيع في منطقة الحليو تكريماً لسموه والشيوخ وكبار المسؤولين في إمارة عجمان.

حضر المأدبة إلى جانب سموه.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ الحسن بن علي النعيمي، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، وطارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد.