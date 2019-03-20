«الصحة» تغلق 30 منشأة خاصة في 2018

المصدر: دبي - البيان

أغلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 30 منشأة خاصة في سنة 2018 منها 18 منشأة طبية مخالفة و12 صيدلية مخالفة، مقابل 42 منشأة عام 2017، حسب الدكتورة حصة مبارك مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي في الوزارة، استناداً إلى قرارات لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية، لمخالفة هذه المنشآت للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.

وقالت: إن هناك تراجعاً ملحوظاً في عدد المخالفات، بفضل جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحديث آليات الرقابة والمتابعة، وتوعية أصحاب المنشآت الصحية لضرورة مراعاة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى، وحرصها الدائم على التوعية بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية، من خلال الندوات المتعددة التي نظمتها لشرح القوانين والتشريعات الصحية للقطاع الخاص، مما كان له الأثر الإيجابي الواسع في تقليص عدد المخالفات.

وأضافت: إن الخطة القادمة ترمي إلى استهداف حوالي 200 منشأة طبية وصيدلانية شهرياً، حيث يتجاوز عدد المنشآت التي يتم زيارتها في 3 أشهر حوالي 700 منشأة من أصل 2400 منشأة صحية وصيدلانية مرخصة من قبل الوزارة.