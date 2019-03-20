سلطان القاسمي يشهد افتتاح فعّاليات الدورة ٢٩ من أيام الشارقة المسرحية

المصدر: الشارقة - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، افتتاح فعاليات أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ29 التي تنظمها دائرة الثقافة وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.

وكرم صاحب السمو حاكم الشارقة الفنان الكويتي القدير محمد المنصور بمناسبة فوزه بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، والفنان الإماراتي حبيب غلوم بجائزة الشخصية المحلية المكرمة.

كما تفضل سموه بتكريم العمل المسرحي «الطوق والأسورة» الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي للعام 2018م، وتسلم الجائزة ناصر عبدالمنعم مخرج العرض. وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور فيلماً يرصد أبرز محطات المسيرة الفنية للشخصيتين المكرمتين.

إلى ذلك، يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اليوم، افتتاح فعاليات الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان». ويستمر يومين في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 70 ممارساً وخبيراً عالمياً في مجال الاتصال الحكومي.