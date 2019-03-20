انطلاق مؤتمر الإمارات للصحة النفسية في دبي غداً

المصدر: دبي - وام

تستضيف دبي غداً وعلى مدار 3 أيام مؤتمر الإمارات الثالث عشر للصحة النفسية تحت شعار «التداخل بين الطب النفسي وعلم النفس والفلسفة»، بحضور 60 خبيراً محلياً وعالمياً في مجال الصحة النفسية لبحث أهم النتائج وتطورات البحوث في مجال الطب النفسي بمختلف تخصصاته، وذلك بهدف خلق بيئة مبنية على المعرفة.

تعاون

وتنظم المؤتمر شعبة الإمارات للصحة النفسية بجمعية الإمارات الطبية بالتعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي، والاتحاد الآسيوي لجمعيات الطب النفسي، واتحاد الأطباء النفسيين العرب، والجمعية الأوروبية النفسية، وجمعية الطب النفسي السعودي، وجمعية الطب النفسي المصري، وجمعية الطب النفسي الكويتي، والجمعية السودانية لاختصاصي الطب النفسي، والجمعية النفسية الإيطالية، والجمعية النفسية الهندية، والجمعية النفسية العمانية لطب الزهايمر، وغيرها من الجمعيات النفسية الرائدة.

٤٠ ورقة

وأشارت إلى أن المؤتمر سيناقش خلال أيامه الثلاثة أكثر من 40 ورقة علمية تتناول أهم وأحدث المواضيع التي تخص المنطقة في الصحة النفسية مثل مواضيع في اضطراب الطيف الفصامي، اضطراب ثنائي القطب، التدخل المبكر والحالة الحالية وعلم الأدوية النفسية للطفل ورعاية الصحة العقلية وتحسين الجودة وتغيير العقل القلقي، ودور مضادات الذهان الطويلة عن طريق الحقن في الفصام، والابتكارات الرائدة والنهج نحو علاج الاكتئاب واضطراب ذهاني، بالإضافة إلى جلسة تفاعلية عن الفلسفة والصحة النفسية وجلسة نقاش عن تعاطي المواد المخدرة، وقضايا الصحة العقلية، ومواضيع ساخنة في البحث العلمي النفسي، وندوة لمنتدى الطب النفسي للشباب.

وسيقام على هامش المؤتمر معرض و6 ورش عمل كوصفة الأدوية النفسية خلال الحمل والرضاعة القبول والالتزام بالعلاج النفسي والاضطرابات الشخصية القابلة للعلاج، والاختبارات النفسية ومفاهيم الروحانية في الطفولة من منظور نفسي.