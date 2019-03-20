«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروع كليتي الطب والصيدلة بجامعة اليرموك

المصدر: أبوظبي - وام

أسهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشروع مبنى كليتي الطب والصيدلة في جامعة اليرموك بالأردن، بقيمة بلغت 31.6 مليون درهم، (ما يعادل 8.6 ملايين دولار)، وذلك في إطار برنامج تطوير الجامعات الرسمية في الأردن الذي يتضمن دعم قطاع التعليم العالي في المملكة، من خلال إنشاء وتطوير 9 جامعات حكومية بتكلفة إجمالية تبلغ 466 مليون درهم (127 مليون دولار).

طلب متزايد

ويسهم مشروع مبنى كليتي الطب والصيدلة، الذي تم افتتاحه أمس في حرم جامعة اليرموك، في تلبية الطلب المتزايد على المهن الطبية المؤهلة، ورفد السوق المحلي والعربي بالكوادر الطبية اللازمة وخدمة القطاع الصحي في المنطقة.

حضر حفل الافتتاح الدكتور خالد العمري، رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك، وفيصل آل مالك، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور زيدان عبد الكافي الكفافي، رئيس جامعة اليرموك، وعدد من المسؤولين، وعميدا كليتي الطب والصيدلة في الجامعة.

دعم

وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، إن الصندوق موّل العديد من المشاريع التنموية في الأردن لدعم أهداف ورؤية الحكومة الأردنية وتطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية، مشيراً إلى أن تمويل مشروع مبنى كليتي الطب والصيدلة في جامعة اليرموك يأتي في إطار التعاون بين الصندوق والحكومة الأردنية الهادف إلى تطوير مرافق الجامعات الحكومية، وتزويدها بالأدوات الحديثة لدعم قدراتها، وتمكينها من تطوير مخرجاتها التعليمية لتكون ذات كفاءة علمية متميزة.

وأضاف: «أولى الصندوق اهتماماً خاصاً بتطوير القطاع التعليمي في الأردن، إذ أسهم في تمويل حزمة من المشاريع التنموية المبتكرة في الجامعات الرسمية التي كان لها دور ريادي في تطور قطاع التعليم في الأردن، كما أسهم الصندوق في تمويل أكثر من 50 مدرسة ومركزاً تدريبياً في مختلف المناطق الأردنية».

وتابع: «نحن في صندوق أبوظبي للتنمية مستمرون في شراكتنا مع الحكومة الأردنية، من خلال الإسهام في تمويل المشاريع التنموية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع الأردني، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي نتطلع إلى تحقيقها في مختلف القطاعات».

تقدير

من جانبه، أعرب الدكتور زيدان الكفافي، رئيس جامعة اليرموك، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على جهودهما في دعم قطاع التعليم في الأردن والقطاعات التنموية الأخرى، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الأردن والإمارات، مشيراً إلى أن منحة دولة الإمارات أسهمت في إنجاز هذا الصرح التعليمي الرائد في جامعة اليرموك الذي سيمكّننا من تحقيق مستوى متميز قادر على مواكبة التطورات الحديثة في العلوم الطبية.

وأضاف أن مبنى كليتي الطب والصيدلة الذي تبلغ مساحته نحو 21 ألف متر مربع يضم مختبرات طبية مزودة بأجهزة متطورة تلبي الاختصاصات كافة، إضافة إلى قاعات التدريس الحديثة، مشيراً إلى أن الكليتين تستوعبان نحو 3000 طالب وطالبة، إذ سيتم تخريج مجموعة من الأطباء والصيادلة المؤهلين على درجة عالية من الكفاءة العلمية والعملية، وقادرين على الانخراط في كل القطاعات الصحية والبحثية والعلمية. وتتضمن المشاريع المموّلة من قِبل الصندوق في قطاع التعليم العالي إنشاء مباني الكليات بالجامعات، ومجمعات للقاعات التدريسية، ومحطات توليد طاقة كهربائية وشمسية، ومحطات تحلية مياه الشرب، وتجهيز قاعات ومختبرات، إضافة لتوفير الأجهزة والمعدات الفنية والتكنولوجية الحديثة لدعم البيئة الأكاديمية بالجامعات.

يشار إلى أن الصندوق موّل منذ عام 1974 نحو 31 مشروعاً تنموياً بالأردن بقيمة 5.6 مليارات درهم.