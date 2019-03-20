حمدان بن زايد يأمر وفد «الهلال» في كولومبيا بدعم اللاجئين الفنزويليين

المصدر: أبوظبي - وام

أمر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفد الهيئة الموجود حالياً في كولومبيا لإغاثة اللاجئين الفنزويليين بتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة للاجئين في ظروفهم الحالية، والوقوف بجانبهم حتى تنجلي محنتهم، والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير ظروف حياة أفضل لهم ومساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بوفد الهيئة الموجود حالياً في كولومبيا لإغاثة اللاجئين الفنزويليين هناك.

واطلع سموه على الأوضاع الإنسانية الراهنة للاجئين، والمبادرات التي تضطلع بها الهيئة لتخفيف معاناتهم وتحسين سبل حياتهم.

ووقف سموه على حجم المساعدات التي يتم تقديمها حالياً للاجئين، وتعرف إلى تفاصيل البرنامج الإغاثي الذي يتم تنفيذه بتوجيهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه النازحين واللاجئين وضحايا الأزمات والكوارث على الساحة الدولية.

وكان وفد الهلال الأحمر قد وصل مؤخراً إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، وشرع في تنفيذ برنامج إغاثي شامل للاجئين في أماكن تواجدهم المؤقتة على الحدود مع فنزويلا. يذكر أن فنزويلا تواجه أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة بسبب نقص الغذاء والدواء، ما جعل عشرات الآلاف من الفنزويليين يعبرون الحدود يومياً إلى كولومبيا للحصول على احتياجاتهم الأساسية.