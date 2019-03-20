بلدية العين: السعادة في الإمارات هدف إنساني

المصدر: ■ العين - وام

أكد الدكتور مطر محمد النعيمي، المدير العام لبلدية مدينة العين، أن السعادة في الإمارات هدف إنساني، وأن ما نحتفي به ليس يوماً للسعادة بل وطناً للسعادة، لأن ما أسّسته دولة الإمارات لشعبها يمثل ركائز لسعادة ورفاهية أفرادها، في مجتمع يحفل بالخير والتسامح والتطور والمراكز الأولى والمساواة. وأضاف، في كلمته بمناسبة «اليوم العالمي للسعادة» الذي يصادف 20 مارس من كل عام: «تأتي كل هذه الركائز منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى أصبحت السعادة نهجاً وطنياً وحكومياً عبر اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي يعد ميثاقاً وطنياً للسعادة، كما اعتمد سموه عدة مبادرات تستهدف خلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة، التزاماً بخلق البيئة الأسعد لمجتمع الإمارات».