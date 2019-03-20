عمار النعيمي يطلق مبادرة «معلوماتي» بعجمان

المصدر: عجمان - وام

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي مبادرة «معلوماتي» وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف اليوم 20 مارس.

وأكد سموه - خلال إطلاق المبادرة بمكتبه في ديوان الحاكم - أن حكومة عجمان تسعى إلى تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة من خلال حصر الاحتياجات الأساسية لمواطني إمارة عجمان ودراستها وتحليلها مما يساهم إيجابياً في تمكين تطوير السياسات اللازمة لضمان الاستقرار الاجتماعي وهي إحدى المبادرات التي تسهم في سعادة مجتمع المواطنين.

مبادرات

وقال سموه: إن هناك العديد من المؤسسات في عجمان تعتزم تنظيم مبادرات متنوعة تفاعلاً مع اليوم العالمي للسعادة، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود المجتمعية مع المؤسسات والجمعيات العاملة في الدولة من أجل توسيع رقعة العمل الإنساني لإسعاد المجتمع وتلبية لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز أواصر العمل الإنساني وإسعاد الآخرين.

واستمع سموه من الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى شرح وافٍ حول أهداف المبادرة ومهام القائمين عليها.

وقالت الشيخة عزة النعيمي: إنه سيتم من خلالها حصر الحالة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لمواطني إمارة عجمان من حيث ظروف السكن وأفراد الأسرة المقيمين به وخصائصهم الاجتماعية والتعرف على الموارد المادية لرب الأسرة والتزاماته المالية وطرح مبادرات تسهم في سعادة المجتمع.

تعاون

ويأتي إطلاق المبادرة بالتعاون والشراكة ما بين مؤسسة حميد بن راشد الخيرية ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية ومركز عجمان للاتصال وشركة كفاءات الدولية للحلول التقنية، حيث يتم من خلال تلك المؤسسات إعداد وتوفير قاعدة بيانات عن مواطني إمارة عجمان توضح احتياجاتهم والربط بين الموارد المادية لرب الأسرة والالتزامات المالية والتزاماته والتعرف على فئات مستوى المعيشة والدخل لأسر مواطني إمارة عجمان، وسيتم السماح بتسجيل البيانات لمدة 45 يوماً اعتباراً من 20 مارس الجاري وحتى 5 مايو المقبل.