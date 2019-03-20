أكاديمية الإمارات تدرب 100 سيدة من رواندا

المصدر: كيجالي - وام

بدأت 100 سيدة من رواندا، أمس، برنامجاً للتدريب المهني في كيجالي، تحت عنوان «التميّز في مجال الاستضافة من أجل دعم قطاع السياحة في رواندا»، الذي تقدمه نخبة من خبراء أكاديمية الإمارات لإدارة الاستضافة، وهي مؤسسة تعليمية مرموقة في دبي ومعتمدة عالمياً ببرامجها الدراسية في تخصص إدارة الاستضافة، إضافة إلى خدمات الاستشارة والتدريب والتطوير التعليمي، حيث تولت سفارة دولة الإمارات والمجلس الإنمائي لرواندا تنسيق الدعم الفني واللوجيستي اللازم لتنفيذ البرنامج.

وتم تنفيذ التدريب، الذي يستمر 3 أيام، في سياق اتفاقات التعاون الدولي المشترك بين كل من الإمارات ورواندا، من خلال مذكرة تفاهم وقّعت بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة خارجية رواندا في الثامن من مارس 2018، ضمن أنشطة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

ويركز التدريب على تحقيق التميّز في مجال الاستضافة، من خلال نقل مهارات على أعلى مستوى عالمي في قطاع السياحة والاستضافة لتطوير قدرات العاملين في مجالات تقديم الأغذية والمشروبات، وعمليات المكاتب الأمامية في الفنادق، وتحسين تجربة العملاء، ودور تكنولوجيا المعلومات في مجال الاستضافة، إضافة إلى مهارات الاتصال اللازمة، علاوة على أهمية إشراك المرأة في مجال الاستضافة، حيث من شأن ذلك أن يلبي أهداف رواندا التنموية في قطاع السياحة.

وقال هزاع محمد خرصان القحطاني سفير الدولة لدى كيجالي، إن دولة الإمارات تثمّن السياسة التي تنتهجها حكومة رواندا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في شتى المجالات، مؤكداً أن الإمارات ستعمل على دعم هذه المساعي في قطاع السياحة والاستضافة، الذي يعد من أهم مجالات النمو المحتمل فيما يتعلق بتوفير الوظائف وفرص توليد الدخل لعدد من الدول في مختلف أنحاء العالم، وخاصةً رواندا.