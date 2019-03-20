برعاية هند بنت مكتوم.. جمعية النهضة النسائية تنظم «زفة حراير»

المصدر: دبي ـ وام

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم النسخة العاشرة من العرس الجماعي - حفل السيدات - «زفة حراير» بمركز دبي التجاري وسط الأفراح والأهازيج مع أسر العرائس والضيوف.

وأشادت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بمشروع العرس الجماعي الذي يأتي تفعيلاً للخطة الاستراتيجية للدولة في المحور المجتمعي عبر بناء الأسرة المتماسكة، موضحة أن منظومة الأعراس الجماعية التي أطلقتها الجمعية قبل عقد من الزمن خلال 10 دورات متتالية أضحت تقليداً حضارياً يعزز تلاحم المجتمع الإماراتي بالإسهام في تخفيف أعباء حفل الزفاف ومتطلباته المادية لبناء أسرة مستقرة بلا ديون بإقامة حفل جماعي للرجال وآخر خاص بالنساء.

من جانبها أكدت عفراء الحاي مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب بالجمعية حرص الجمعية على إيلاء القضايا والتحديات الأسرية جل الاهتمام والتمسك بالقيم والمبادئ وتعميق الروابط الأسرية عبر تقديم البرامج والدورات التأهيلية لنشر ثقافة الحياة الزوجية الآمنة والهانئة للمقبلين على الزواج.

وثمنت مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي ومسؤوليتها المجتمعية كمؤسسة حكومية داعمة لمثل هذه البرامج ذات البصمة الاجتماعية النبيلة وإظهار الصورة الحقيقية لروح التكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته.