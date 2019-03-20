فاروق الباز لـ«البيان »: أبناء الإمارات يتقدمون الشباب العربي لاستكشاف الفضاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز رئيس مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء، أن أبناء الإمارات يتقدمون الشباب العربي لاستكشاف الفضاء.

وأوضح الباز في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن مؤتمر الفضاء العالمي يجمع خبراء الفضاء من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هؤلاء العلماء لديهم خبرات كبيرة ونحن نسعى لنقلها إلى شباب الإمارات.

وأضاف الباز أن أبناء الإمارات لديهم فرصة كبيرة جداً أن يقدموا بصمة واضحة في عالم الفضاء.

وأكد أن الشعوب العربية تنظر إلى الإمارات بوصفها بداية حقيقية وجادة لاقتحام عالم الفضاء، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مؤتمر الفضاء العالمي، مشيداً بحماس الشباب العربي لاقتحام مشاريع الفضاء.