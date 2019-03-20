سترات مضيئة لمستخدمي الدراجات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

واصل فريق التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في الحملة التوعوية حول حقوق وواجبات المشاة للحد من حوادث الدهس التي أطلقتها منذ فترة الإدارة على عدد من المناطق المهمة التي تستهدفها الحملة.

حيث شارك النقيب محمد عبيد شلشول مدير فرع التوعية والإعلام المروري يرافقه الملازم أول حمدان الحبسي في إيصال رسالة الحملة التوعوية إلى ما يقارب من 300 عامل في مصنع السيراميك ممن يستخدمون الدراجات الهوائية والنارية على حد سواء، من خلال توزيع السترات الفسفورية «مضيئة» تعمل بالبطارية، وتقديم النصح والإرشادات حول استخدامها بالطريقة الصحيحة والآمنة وبيان أهميتها خاصة أثناء تجولهم في الليل عند انخفاض مستوى الرؤية والإضاءة، مما يعطي تنبيهاً لقائدي المركبات بوجودهم لتفادي وقوع حوادث الدهس التي تقع نسبتها الأكبر على فئة العمال.

وأكد النقيب محمد شلشول، أن مشاركة الإدارة ضمن المبادرات المجتمعية التي تحرص عليها، وبمناسبة عام التسامح وعلى تفعيلها ومشاركتها لمثل هذه المبادرات تعتبر إسهاماً وتأكيداً على رسالتها ودورها الفعال في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، والتي تعكس الجانب الاجتماعي والإنساني والوطني للشرطة، ودورها في خدمة المجتمع كافة والتفاعل مع الجميع، إيماناً بأن المسؤولية مشتركة بين كافة الجهات وأفراد المجتمع للحفاظ على أمنه واستقراره عبر رفع وعيهم وإدراكهم بأهمية الالتزام والامتثال للأوامر والتعليمات، التي جاءت لمصلحتهم وسلامتهم من كافة المخاطر المحيطة بهم وتجنب السلوكيات الخاطئة.