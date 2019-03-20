دوائر حكومية تطرح باقة وظائف متنوعة للكفاءات والخبرات

المصدر: دبي - البيان

طرحت الدوائر والهيئات الحكومية في دبي باقة متنوعة من الوظائف لاستقطاب الكوادر خلال معرض الإمارات للوظائف.

ولفتت هيئة الصحة بدبي، أمس، أنظار رواد معرض الإمارات للوظائف بطرح باقة متنوعة من فرص التعيين في قطاعاتها وإداراتها المختلفة.

كما خصصت الهيئة في منصتها بالمعرض ركناً مميزاً لتقديم الاستشارات الوظيفية للمواطنين المقبلين على الوظائف المختلفة، حول كيفية اختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل الدراسي والقدرات الشخصية، إلى جانب تدريبهم على الطرق الصحيحة لتعبئة نماذج التوظيف، وسبل اجتياز المقابلات الشخصية بنجاح، لتعزيز فرص التوطين ليس فقط في صفوف الهيئة، وإنما في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر المشاركة في المعرض.

وحرصت الهيئة من خلال فرق عمل مدربة من نخبة المواطنين العاملين في إدارة الموارد البشرية، على استقطاب الشباب المواطن، والباحثين عن الوظائف بشكل عام، للعمل في الهيئة والانضمام إلى كادرها البشري في جميع التخصصات، الطبية منها والإدارية.

وأكدت آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تولي عملية التوطين جلّ اهتمامها، وتعمل دائماً على تهيئة بيئة العمل لتكون أكثر جذباً للكفاءات والخبرات المواطنة، وتحرص في الوقت نفسه على تكوين بيئة حاضنة للإبداع والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، ممن تعوّل الهيئة عليهم لقيادة دفة التطوير في جميع القطاعات وعلى المستويات الوظيفية كافة.

وأشارت إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة طوال العام لاستقطاب المواطنين في مختلف التخصصات، وأن هذه الجهود تتضاعف خلال معرض التوظيف، حيث تطرح «صحة دبي» جميع الفرص الوظيفية الممكنة، لتعيين العدد الأكبر من المواطنين.

في الوقت نفسه لفتت إلى الإحصاءات الرسمية للهيئة، التي تشير إلى أن معدل التوطين وصل في صفوف المديرين التنفيذيين إلى 100 %، وفي الوظائف القيادية 91 %، كما بلغ في المناصب الإشرافية 80 %، وزاد في التخصصات الصحية لـ21 %، والتخصصات الفنية 35 %.

وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين في الهيئة، ذكرت آمنة السويدي أن هناك قائمة متنوعة من الفرص، وهي تضم: التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمريضية، كما أفادت بأن فرص التقديم للوظائف متاحة على موقع الهيئة ومنصة دبي للوظائف وصفحة الهيئة على لينكد إن.

شواغر

وشاركت هيئة الطرق والمواصلات في معرض الإمارات للوظائف، حيث تسعى الهيئة إلى دفع عجلة التوطين بتوظيف الكوادر الشابة من خريجي الدولة وإلحاقهم بسوق العمل.

وأوضح منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أن الهيئة تحرص على المشاركة في هذا المعرض بشكل سنوي لتعزيز استراتيجية التوطين لديها، لا سيما أنه يستقطب شريحة واسعة من شباب وشابات الدولة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج، إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة في مختلف المجالات.

وأضاف أن الهيئة استعرضت في جناحها عدداً من الشواغر تمثلت بتخصصات متنوعة سواء في مجالات الهندسة، المالية، الاستثمار، التدقيق الداخلي، الوظائف الإدارية، أنظمة المعلومات، الجودة والصحة والسلامة والبيئة، التخطيط الاستراتيجي.

موضحاً أنه تم إجراء مقابلات فورية للمتقدمين للوظائف الشاغرة من قبل مديري الإدارات المعنيين خلال فترة المعرض، ما يسهم في الإسراع في عملية التوظيف باستخدام أفضل الحلول التقنية وعبر منصة وظائف دبي.

وأشار الفلاسي إلى أن نسبة التوطين في المناصب القيادية بالهيئة بلغت أكثر من 95%، فيما وصلت في إجمالي الوظائف الموطّنة إلى أكثر من 87%.

دعم

وتشارك دائرة المالية بحكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف 2019، مؤكدة ترحيبها بالباحثين عن بناء مستقبل مهني متميز من الكفاءات الشابة المواطنة من أصحاب الخبرات والمواهب المتطلعين إلى إحداث تقدّم ملموس في مسيرتهم المهنية، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز توطين الوظائف.

وتستقبل دائرة المالية الزوار في مشاركتها الثانية عشرة على التوالي في الحدث على المنصة المشتركة لجهات حكومة دبي، التي تقيمها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

مهن اجتماعية

وتشارك هيئة تنمية المجتمع في دبي بمعرض الإمارات للوظائف، حيث تعرض عدداً من الوظائف التخصصية تسعى لاستقطاب الباحثين عن العمل من المواطنين لشغلها، بهدف توسيع حجم مشاركة المواطنين في القطاع الاجتماعي الذي يشكل أحد القطاعات الحيوية للتنمية.

وقالت آمنة الشامسي، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة تنمية المجتمع: «يعد معرض الإمارات للوظائف منصة مهمة لنا لتعريف الباحثين عن عمل من المواطنين وطلاب الجامعات والكليات بفرص العمل الواعدة التي يوفرها القطاع الاجتماعي ومدى حاجة المجتمع المحلي لمواطنين يتمتعون بخبرات ومهارات الرعاية الاجتماعية».

مشاركة

وتشارك النيابة العامة بدبي في معرض الإمارات للوظائف لدعم جهود التوطين.

وقالت وداد بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية، إن معرض الإمارات للوظائف يعد منصة فعّالة لاستقطاب المواهب الوطنية الكفء والمؤهلة للإسهام في دعم رؤية ورسالة النيابة في تحقيق سيادة القانون بأداء متميز عالمياً بما يضمن الحرية والاستقرار والأمان لجميع أفراد المجتمع.

استراتيجية

كما تشارك دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) في معرض الإمارات للوظائف بهدف تعزيز استراتيجية توطين القطاع، بالإضافة إلى التواصل مع الشباب المواطنين، خاصة من الخريجين الجدد لتعريفهم بالفرص الوظيفية ضمن أحد أسرع القطاعات الحيوية نمواً وإسهاماً في الاقتصاد المحلي لإمارة دبي.

565 شاغراً في بوابة وظائف دبي

ارتفع عدد الشواغر المعروضة في بوابة وظائف دبي إلى 565 شاغراً، إذ عرضت 45 دائرة من دوائر حكومة دبي المسجلة في البوابة المزيد من الشواغر المتوافرة لديها، وتم تخصيص 200 وظيفة منها للخريجين الجدد من المواطنين، بمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، كما تم تخصيص 178 وظيفة لأصحاب الهمم من أبناء الإمارات، وبلغ عدد الحسابات الجديدة التي تم إنشاؤها في البوابة 105 حسابات، ووصل عدد طلبات التوظيف المقدمة عبر البوابة إلى 1888 طلباً خلال اليوم الأول من المعرض.

القوات المسلحة

تشارك القيادة العامة للقوات المسلحة في «معرض الإمارات للوظائف 2019».

وزار عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جناح القوات المسلحة حيث اطلع على ما تقدمه القوات المسلحة من فرص وظيفية وبرامج تدريبية ونظم تعليمية متطورة.

كما قام بالتوقيع الإلكتروني في المنصة الخاصة بـ«شكراً محمد بن راشد على 50 عاماً من العطاء للوطن»، والتي شهدت إقبالاً من مختلف الشرائح التي تزور المعرض، للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للدور المهم الذي قام به سموه طوال 50 عاماً تميزت بالعطاء والتميز والريادة والتي سيسجّلها التاريخ بحروفٍ من نور، وما زال في مسيرته يسجل الكثيرَ من الإنجازات، نظراً لكونه قائداً لم يقف عند كلمة المستحيل وحوَّلها إلى كلمة واقع وممكن.

ودعت القوات المسلحة كافة الطلاب المواطنين للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها خاصة برنامج الدبلوم المهني لعامي 2018 /‏‏ 2019 والذي سيكون لمدة عام وهو معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للمؤهلات.

200

أعلنت مجموعة «أينوك» طرح أكثر من 200 فرصة عمل للشباب الإماراتي ضمن قطاعات الاستكشاف والتنقيب، والإمداد والتجارة والتصنيع، والتسويق والتوزيع، وذلك في إطار التزام المجموعة بالارتقاء بكادرها البشري وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وتم عرض هذه الفرص الوظيفية ضمن مشاركة المجموعة في معرض الإمارات للوظائف، إذ تتطلع المجموعة من خلال مشاركتها بهذا الحدث الرائد للوصول إلى الكوادر الموهوبة من الشباب الإماراتي في عدة تخصصات ضمن قطاع الطاقة، بما في ذلك الهندسة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية وأقسام المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال والمجال القانوني، وذلك بهدف دعم استراتيجية المجموعة في النمو والتطوّر.