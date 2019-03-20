شرطة دبي تدشن المرحلة الأولى من برنامج التوظيف الذكي

المصدر: دبي- البيان

دشن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يرافقه اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، المرحلة الأولى من برنامج التوظيف الذكي «SRP»، وذلك خلال زيارته لمنصة القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة معرض الإمارات للوظائف 2019، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19-21 مارس الجاري.

حيث اطلع على خطوات التوظيف الذكي، التي تهدف إلى تسريع رؤية الإمارات لتمكين شباب الوطن، لا سيما وأنها تختصر وقت وجهد الباحثين عن وظائف تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم، وتنتقل بمستوى التقديم على الوظائف في شرطة دبي، إلى مستويات رفيعة.وقال اللواء عبد الله خليفة المري: سجلت شرطة دبي أداء متقدماً ضمن السباق الحكومي نحو التحول الذكي الكامل للخدمات والمعاملات، كما أبدعت بالتحول نحو الذكاء الاصطناعي وفقاً للتوجهات الوطنية، مع وهذا ما أهلها لبلوغ مستوى عالٍ جداً من الجاهزية لمتطلبات المدينة الذكية المتكاملة، وكل ذلك يأتي ضمن جهود شرطة دبي الحثيثة لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي و«خطة دبي الذكية 2021».