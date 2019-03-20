الأول إقليمياً .. «إقامة دبي» تدشن صرافاً آلياً لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

دشنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي الصرافَ الآلي لأصحاب الهمم الأول من نوعه في الشرق الأوسط لخدمة فئتين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية والحركية، وتعتبر أول جهة حكومية على مستوى إمارة دبي تقدم خدمة الصرافة الإلكترونية لأصحاب الهمم بكل مرونة ودون الحاجة لمساعدة الآخرين وذلك في مقرها الرئيسي.

تدشين

حضر التدشين اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور ومساعدي المدير، وجاسم البلوشي مدير التميز المؤسسي في المصرف، ووليد العمودي مدير الخدمات المصرفية البنكية، وعدد من كبار الضباط في الإدارة.

تمكين

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة شؤون الأجانب بدبي: «إن مبادرة الصراف الآلي تأتي تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتنفيذاً للمبادرة الكريمة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، (مجتمعي - مكانٌ للجميع) الرامية إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020».

حرص

وأضاف اللواء المري أن إقامة دبي تحرص كل الحرص على دمج أصحاب الهمم، وتوفير أفضل الخدمات لهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. ‏‫‬‬‬

4 خدمات

يتيح الصرّاف الآلي 4 خدمات أساسية تتناسب مع متطلبات أصحاب الهمم وهي: السحب النقدي، والاستفسار عن الرصيد، وإصدار كشف الحساب المصغّر، بالإضافة إلى تغيير رقم التعريف الشخصي.