استعراض تقرير قطاع الدفاع المدني لعام 2018

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الاجتماع الثالث للمجلس للعام الجاري 2019، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، أهمها: عرض تقرير إحصائي لقطاع الدفاع المدني للعام الماضي 2018، والاطلاع على تحليل لوضع الجرائم بالنسبة لبعض الجاليات من جنسيات معينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات المعنية، ونظام المرسال الذكي.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس وهم: اللواء محمد العوضي المنهالي مستشار سمو وزير الداخلية، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء الشيخ سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة، وعدد من كبار الضباط بالوزارة. كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع والسياسات العامة لوزارة الداخلية، والتي تتعلق باستراتيجية تطوير الأداء، وتحسين بيئة الإبداع والابتكار في كافة قطاعات الوزارة.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بسياسة إدارة المشاريع الخاصة بوزارة الداخلية وقطاعاتها بالدولة، وعدد من الأمور الأخرى الهامة.