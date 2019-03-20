«أم القيوين الخيرية» تناقش الحساب الختامي

المصدر: أم القيوين - البيان

عقدت الجمعية العمومية لجمعية أم القيوين الخيرية اجتماعها السنوي العادي لعام 2019م، برئاسة سلطان بن راشد الخرجي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والنصاب القانوني من أعضاء الجمعية العمومية؛ لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، حيث أجازت الجمعية العمومية التقرير الإداري والتقرير المالي، وتم تفويض مجلس الإدارة لاختيار مدقق الحسابات للعام الجاري.

إنجازات

في بداية الاجتماع، ألقى نائب رئيس مجلس الإدارة كلمة الجمعية، مرحباً بضيوف وأعضاء الجمعية العمومية، مستعرضاً مسيرة الجمعية وإنجازاتها. مثمّناً دور القيادة الحكيمة للدولة والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس الإدارة على جهودهم المباركة في دعم الجمعية.

كما عرض عيسى علي بولحيول مدير الجمعية، التقرير الإداري للجمعية والذي يوضح كافة الأنشطة والمبادرات التي قامت بها الجمعية لتغطية كافة الفئات المحتاجة على الساحة المحلية، وكل ما حققته الجمعية من شراكات هادفة وبناءة مع مؤسسات المجتمع، إيماناً منها بضرورة توحيد الجهود من أجل مستقبل أفضل للعمل الخيري التنموي.