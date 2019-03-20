«موانئ أبوظبي» تجمع 120 طناً من المخلفات البحرية العام الماضي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة سفين، المزوّد الرائد للخدمات البحرية المتكاملة بمنطقة الشرق الأوسط والتابعة لموانئ أبوظبي، بأنها جمعت أكثر من 120 طناً من المخلفات البحرية العائمة (البلاستيك والخشب والحبال وشباك الصيد) في مياه أبوظبي عام 2018، وقامت بتدوير أكثر من 10 أطنان منها. وقال عادل بني حماد، الرئيس التنفيذي لشركة سفين، إن موانئ أبوظبي أولت أهمية قصوى لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة وصون الموارد والحياة البحرية، حيث أسست الشركة قسم البيئة ومكافحة التلوث التابع لسفين عام 2015، وذلك تحت إدارة الخدمات البحرية، وتم تدريب هذا القسم الذي يديره كادر مواطن وفق أعلى المعايير الدولية حيث يملك 12000 متر من الحواجز المطاطية بأنواع وأحجام مختلفة لمنع انتشار التلوث بكافة أنواعه.