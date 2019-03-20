«تدوير» تطلق تصاريح دخول رقمية لمركبات مزوّدي الخدمات البيئية إلى المطامر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، عن إطلاق تصاريح دخول رقمية لمركبات مزودي الخدمات البيئية إلى المطامر، وذلك في إطار خطتها الرئيسية للتحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقامت إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء في «تدوير» باستبدال بطاقة «عابر» بتصاريح رقمية يمكن للمتعاملين الحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة أحد فروع تدوير، على أن يتم إبرازها عند بوابة المطامر للتحقق من بيانات المركبة وخصم رسوم دخول المركبات إلى المطمرة.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام «تدوير» بالإنابة: «تأتي هذه الخدمة استكمالاً للجهود التي تبذلها «تدوير» لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم وسعادتهم عبر تسهيل وتبسيط إجراءات ومتطلبات الحصول على خدمات المركز، فضلاً عن زيادة عدد المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار».

وأكد الكعبي، حرص «تدوير» على التطوير المستمر لإجراءاتها وخدماتها، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين عبر تبني أحدث المفاهيم في تقديم الخدمات الحكومية، والاستفادة الحقيقية من إمكانات التحول الرقمي للخدمات.