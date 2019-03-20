بلدية أبوظبي تطوّر آلية الرقابة والعناية بالحيوانات

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بقسم الرقابة البيطرية في إدارة الصحة العامة، عدّة مبادرات لتنظيم آلية الرقابة والرعاية الخاصة بالحيوانات الأليفة، وذلك استناداً لقرار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رقم 4 لسنة 2018، المرتبط باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2012 الخاص بالرقابة على الحيوانات.

وأشارت البلدية إلى أن اللوائح تنص على منع اصطحاب الحيوانات الأليفة في الأماكن العامة، مثل الحدائق المغلقة والشواطئ، ومراكز التسوق، والمرافق المغلقة، إلا أنه تم السماح باصطحاب الحيوانات في أماكن عديدة مثل بعض مسارات الجري المحاذية للمرافق العامة مثل الشواطئ والحدائق وغيرها من المرافق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تنظيم عملية الرقابة على اقتناء الحيوانات سواء من قبل الأفراد أو المنشآت الخاصة ببيع الحيوانات الأليفة وطيور الزينة وغيرها من الحيوانات، وذلك ضمن إطار المحافظة على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، وحماية للأفراد من كافة أشكال الإزعاج أو تهديد سلامتهم أثناء التجوال في المرافق العامة.

ونوّهت البلدية بأن القوانين تخالف من يقوم ببيع الحيوانات لأشخاص تحت سن 18 عاماً بغرامة وقدرها 3000 درهم و10000 لمن يقوم ببيع حيوانات خطيرة وتهدد سلامة الأفراد.