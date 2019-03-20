توقيع عقد مناقصة التصميم والإشراف على «حي العوير»

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن تحقيق الاستقرار السكني وإسعاد المواطنين يعد أولوية قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك خلال توقيع عقد مناقصة مشروع تقديم خدمات استشارية هندسية للتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 248 مسكناً في حي العوير السكني بدبي، ويمتد على مساحة 300000 متر مربع.

وأوضح النعيمي أن توقيع عقد المناقصة يعد استثماراً للشراكات مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص كأحد النماذج المهمة التي يحقق فيها البرنامج إنشاء أحياء سكنية متكاملة المرافق تستهدف إسعاد المواطنين وتحقق استراتيجية البرنامج في إنشاء وتطوير مشاريع الأحياء السكنية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.

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ويقع حي العوير السكني في منطقة العوير الأولى، ويتميز المشروع بموقع جغرافي قريب من الطرق الاتحادية الرئيسية، ويشمل تنوعاً في تصاميم الوحدات السكنية من حيث النواحي المعمارية والفنية، وتم استحداث تصاميم جديدة من شأنها أن تتناسب مع احتياجات الأسرة الإماراتية ولكن بطريقة مبتكرة وذات قيمة مضافة، آخذين في الاعتبار تطبيق معايير استدامة ونظام اللآلئ وتضمين معايير نظام السعفات المعتمد لدى بلدية دبي.

ويتكون مشروع حي العوير السكني من 24 وحدة سكنية تتكون من غرفتي نوم، و50 وحدة سكنية تتكون من 3 غرف نوم، و162 وحدة تتكون من 4 غرف نوم، و12 وحدة سكنية تتكون من 5 غرف نوم.

كما راعى البرنامج تقديم نماذج سكنية نموذجية ذات جودة عالية تتوافر فيها معايير الاستدامة وبأسعار في متناول مواطني الإمارة، وسيتمكن المستفيدون من مساكن حي العوير السكني من حجز مساكنهم عبر نظام أحياء زايد الذكي الذي يمكّن المستفيدين من التجول الافتراضي وإمكانية حجز المساكن على حدة والدخول عبر كل مسكن والتعرف على مساحاته وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة ضمن المخطط بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع والإعلان عن فتح باب الحجز لمساكن المشروع.

طلبات

ويستطيع مقدمو طلبات الدعم السكني من المواطنين التقديم على مسكن حكومي ضمن حي سكني من خلال التقديم وتعبئة النموذج عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج أو في مراكز سعادة المتعاملين بمبنى البرنامج الرئيسي بدبي والمنطقة الشمالية والشرقية، إذ يقوم البرنامج بإنشاء المسكن سواء ضمن حي سكني أو كوحدة سكنية منفصلة ويتم تسليمه للمستفيد على شكل منحة أو قرض حسب الاشتراطات والمعايير.