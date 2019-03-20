عبد الله النعيمي: الإمارات مثال يحتذى عالمياً في تمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن دولة الإمارات مثال يحتذى عالمياً في احتضان وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز فرص دمجهم على جميع الصعد.

جاء ذلك خلال استقبال وزارة تطوير البنية التحتية في ديوانها بدبي يورجن دوزيل مفوض الحكومة الاتحادية للشؤون المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له، بحضور مسؤولي الوزارة والبرنامج.

واستعرض أما الوفد الألماني مبادرات ومشاريع وزارة تطوير البنية التحتية ذات العلاقة بـ «أصحاب الهمم» .

وأشار معالي النعيمي إلى أهمية استضافة الإمارات للأولمبياد الخاص، وما يمثله الحدث من تأكيد على الاهتمام الكبير الذي يحظى به أصحاب الهمم بدولة الإمارات، وبمختلف المجالات، لافتاً إلى أن الدولة قطعت شوطاً طويلاً في مسيرة تمكين أصحاب الهمم ليصبحوا أفراداً منتجين بالمجتمع، ومحوراً رئيسياً لتحقيق رؤية الإمارات 2021، بأن تكون الدولة ضمن الأفضل عالمياً، وصولاً لتحقيق المئوية 2071.

مشاريع

ولفت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان حرصا على تصميم وتنفيذ مشاريعهما بما يلبي احتياجات وقدراتهم ومتطلبات أصحاب الهمم، وقد أخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ المشاريع المشاكل التي يعاني منها أصحاب الهمم، وحاجة كل منهم، حيث يرتكز كود البناء لهذه الفئة على أحدث معايير ومبادئ التصميم العالمي، الأمر الذي يدعم توجه الحكومة بجعل الإمارات دولة صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم.وأضاف: أثمرت جهود المعنيين مدعومة بتوجيهات حكومية سامية تطبيق كودات بناء خاصة بفئة أصحاب الهمم، بهدف تهيئة كافة السبل لدعم مسيرتهم في المجتمع، ودعم جودة الحياة وتحقيق السعادة لهذه الفئة التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة.