مواصلات الإمارات تنظم فعاليات للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مواصلات الإمارات عدداً من الفعاليات والبرامج التوعوية تحت شعار «السلامة مسؤولية والتزام» بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية ورفع معدلات الوعي لدى الموظفين بالإرشادات التي تضمن أمنهم وسلامتهم.

وذلك ضمن فعاليات المؤسسة التي تنظمها في إطار حملتها السنوية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية التي توافق شهر مارس من كل عام، وذلك برعاية ودعم عدد من الجهات الحكومية والشركات والمستشفيات والمراكز الصحية في الدولة.

وقالت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية، إنه باعتبار مواصلات الإمارات مؤسسة مسؤولة مجتمعياً، تحرص سنوياً على تنظيم حملة للسلامة والصحة المهنية لتعزيز الوعي بهذا الشأن داخلياً وخارجياً، عبر إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة.