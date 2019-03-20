مشتل للنباتات المحلية في أبوظبي بطاقة مليون شتلة سنوياً بحلول 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي أمس عن أنها بصدد البدء بأعمال بناء مشتل مركزي للنباتات المحلية في أبوظبي والذي يتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون شتلة سنوياً، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي بحلول العام 2020، وسيخدم الإمارة بأكملها ويفيد في الجانب البحثي لإجراء تجارب الإنبات لمختلف الأنواع النباتية البرية وإنتاج الشتلات لتجربتها ضمن الزراعات التجميلية الجفافية في مختلف مناطق الإمارة إضافة لمشاريع الهيئة المختلفة.

وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة ــ أبوظبي أن حماية الأنواع النباتية البرية المحلية تعتبر جزءاً من مسؤوليات الهيئة، مشيرة إلى أن النباتات المحلية في أبوظبي تشكل ما نسبته 58% من النباتات البرية في الدولة، وتتولى الهيئة توفير الحماية لهذه النباتات ضمن بيئاتها الطبيعية وحمايتها عبر «شبكة زايد للمحميات الطبيعية» والبالغ عددها 13 محمية برية.