اتفاقية بين «كهرباء دبي» و«إعمار» لتقديم خصومات لمتعاملي الهيئة ضمن «متجر ديوا»

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية مع شركة «إعمار» لتوفير خصومات حصرية لمتعاملي الهيئة ضمن «متجر ديوا» عبر تطبيق الهيئة الذكي.

وتصل الخصومات إلى 50% في أسعار الدخول إلى عدد من الأماكن الترفيهية التابعة لشركة إعمار مثل «كيدزانيا» و«دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، و«حديقة الواقع الافتراضي (فيرتشوال رياليتي بارك) في دبي مول، وغيرها.

وقع الاتفاقية كل من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وجمال ماجد بن ثنية، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة إعمار العقارية.

وقال سعيد الطاير: لا يقتصر دور هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية، وإنما تسهم الهيئة في تحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام في إطار خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين.

ونحرص في الهيئة على طرح مبادرات مبتكرة تسهم في توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين تسهل حياتهم وتسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.وأضاف: يسعدنا انضمام شركة إعمار الرائدة إلى قائمة الشركات التي توفر خصومات وعروضاً حصرية لمتعاملي الهيئة ضمن «متجر ديوا» الذي أطلقته الهيئة ضمن مساعيها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كجزء من حياة كل فرد وكل أسرة في المجتمع.

ويأتي التعاون مع شركة إعمار في إطار شراكتنا الاستراتيجية ورؤيتنا المشتركة لتقديم خدمات مبتكرة للمتعاملين انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع. من جهته قال جمال ماجد بن ثنية، نائب رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: تمثل شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي تجسيداً لقيم التعاون البنّاء بما يمثل رافداً حقيقياً لمسيرة النمو.