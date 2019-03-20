موسم الأمطار في رأس الخيمة ينعش الإنتاج الزراعي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أنعش موسم الأمطار في رأس الخيمة نمو المروج الخضراء التي غطت مساحات شاسعة في مختلف مناطق الإمارة، والتي تعود بالفائدة على الإنتاج الزراعي ونمو الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض بالإضافة للزهور الموسمية والتي ترفع إنتاج وجودة عسل النحل، حيث خطفت تلك المروج الخضراء أنظار عشاق الطبيعة خلال الرحلات الصباحية في ظل انخفاض درجات الحرارة للاستمتاع بتلك اللحظات التي فرضت حضورها على الكثبان الرملية في المناطق البرية المفتوحة.

وأوضح عبدالله سالم الشميلي من منطقة شمل، أن انتشار المناطق الخضراء في المناطق البرية والسهول الجبلية بالإمارة ساهم في استقطاب العائلات وعشاق الطبيعة والسياح من مختلف مناطق الدولة للاستمتاع بتلك الظاهرة السنوية التي ينتظرها الجميع للاحتفاء بالطبيعة البكر.