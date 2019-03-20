800 ألف مستفيد من العقود الإيجارية الإلكترونية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أسهم إطلاق خدمة تسجيل العقود الإيجارية إلكترونياً بأبوظبي في انخفاض معدل مدة إنجاز المعاملة إلكترونياً من 4 أيام إلى أقل من دقيقة واحدة حالياً، كما انخفضت متطلبات الخدمة إلى وثيقة واحدة بعدما كانت تتطلب 8 وثائق.

وكشفت بلدية مدينة أبوظبي عن ارتفاع مؤشر دقة بيانات العميل من 50% إلى 97% حالياً، كما ارتفعت نسبة الإقبال إلى 99.7% بدلاً من 71% سابقاً، مشيرة إلى أنه وصل عدد المستفيدين إلى نحو 800 ألف مستفيد، وذلك منذ إطلاق الخدمة رقمياً منتصف سبتمبر من العام الماضي 2018، وحتى الآن.

وأوضحت أن الخدمة اختزلت الكثير من الزيارات، حيث أصبح إنجاز المعاملات في محطة زيارة واحدة للبلدية بدلاً من عدة محطات تشمل شركة أبوظبي للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية.

خطة

وكانت قد أعلنت لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي عن استكمال خطة التحول الرقمي لخدمات تسجيل العقود الإيجارية بنسبة 100% رقمية خلال سبتمبر من العام الماضي، حيث أصبح بإمكان المؤجرين إتمام جميع عمليات تسجيل العقود الإيجارية عبر منصة الخدمات الرقمية المتكاملة (سمارت هب) (Smart Hub) دون الحاجة لمراجعة أي مركز من مراكز خدمات المتعاملين التقليدية.

ودعت اللجنة جميع الشركات والمؤسسات والأفراد إلى الشروع في التسجيل وفتح حساباتهم على المنصة ليتمكنوا من الاستفادة من حزمة الخدمات الرقمية العديدة التي تتيحها الدائرة لمتعامليها، ومن ضمنها خدمات تسجيل العقود الإيجارية.

وذكرت أن إجراء المؤجر الفرد يمر في خمس مراحل: أولاً: تفعيل حساب استخدام خدمات توثيق العقود الإيجارية، ثانياً: إدراج العقار، ثالثاً: تسجيل العقار، رابعاً: إنشاء عقد إدارة عقار بالملكية، خامساً: المباشرة بإصدار العقود، مبينة أن جميع هذه المراحل يتم اعتمادها فوراً، ولا تتطلب زيارة مراكز البلديات، ويمكن للمؤجر ربط حسابه بمندوب للقيام بهذه الأعمال نيابة عنه عن طريق النظام ومن دون الحاجة لزيارة مراكز البلدية.

نظام

وبينت أن نظام تسجيل العقود الإيجارية في إمارة أبوظبي مرتبط مباشرة مع دائرة التنمية الاقتصادية، وشركات التوزيع (مياه - كهرباء) في أبوظبي، والظفرة، والعين، ولا حاجة لزيارة هذه الجهات، وكل ما على المتعامل فعله هو تفعيل حسابه في النظام وتوفير الوقت والجهد على المؤجر والمستأجر من خلال استغلال هذه المنظومة الرقمية المتطورة.

كما يوفر الموقع خدمات متميزة للمؤجر والمستأجر ومثال ذلك: خاصية تحديث ربط حساب توثيق بالدخول الذكي smartpass، ويصل إلى المتعامل رابط طباعة العقد من خلال رسالة نصية، إرسال بيانات العقد لشركات التوزيع والتنمية الاقتصادية مباشرة، إصدار تقارير بالعقارات المسجلة وبيانات العقود على كل عقار، خاصية التأكد من صحة العقد وتفادي العقود المزورة، تسجيل بيانات القاطنين والمستأجرين عن بعد من دون الحاجة لإحضار الهويات، وتسجيل العقود مباشرة دون الحضور الشخصي أو الوجود على أرض الدولة.

تسهيلات

بينت البلدية أن خدمة توثيق العقود الإيجارية الإلكترونية توفر العديد من الخدمات منها إدراج الوحدات الإيجارية، تسجيل الوحدات الإيجارية، اتفاقية نقل إدارة العقارات، إلغاء اتفاقية إدارة العقارات، تجديد اتفاقية إدارة العقارات، تعديل اتفاقية إدارة العقارات، تعديل بيانات عقار، إلغاء عقد إيجار، إغلاق عقد إيجار.