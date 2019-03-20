مركبة ذكية للرقابة البيئية على المنشآت الصناعية في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن إطلاق مركبة بيئية ذكية تحمل أجهزة رقابية لتحدد مصدر الانبعاثات المختلفة والالتزام البيئي وجميعها تعمل ضمن أنظمة وبرامج الذكاء الصناعي، وذلك للعمل في المناطق الصناعية بهدف إحكام الرقابة البيئة والتأكد من صحة وسلامة البيئة من التلوث ويبدأ العمل في المشروع في غضون الأيام المقبلة.

الاستدامة الذكية

وقال الحوسني لـ«البيان» إن المركبة تتضمن استخدام برامج النمذجة حيث يتم تحديد الأسباب وتحليل البيانات ذاتياً دون الحاجة إلى متخصص في البيئة لإدارتها وسوف يتم تركيب المجسات الأحدث عالمياً، كما تحتوي على طائرة بدون طيار لقياس الغبار بأنواعه وتعمل بالذكاء الصناعي من حيث التشغيل والتفتيش والتحليل دون أي تدخل بشري.

وأوضح أن هناك خططاً لإجراء حملات متخصصة على المنشآت ذات الأثر البيئي المرتفع وسوف تشمل الحملات منشآت صناعة البلاستيك بأنواعه، ومنشآت صهر المعادن وصناعة زيوت التزليق، كما يجري منذ بداية العام الجاري إجراء رقابة على الكسارات العاملة في الإمارة لرفع مستوى الالتزام، وضمن خطط الرقابة البيئية لهذا العام تم رفع مستوى 10 منشآت بيئية لتكون نموذجية ومرجعية للأنشطة المختلفة.