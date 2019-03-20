«تنفيذي الشارقة» يعتمد دفعة من مستحقي منح الأراضي

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق الأمان الأسري والاستقرار السكني والاجتماعي والاقتصادي اعتمد المجلس الدفعة الأولى لسنة 2019 من مستحقي منح الأراضي السكنية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة.

وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن الدفعة الأولى تضم 1130 قطعة أرض على مستوى مدن ومناطق الإمارة، منها 590 أرضاً سكنية، و338 أرضاً صناعية، و202 أرض تجارية.

واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة.