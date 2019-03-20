5000 مريض استفادوا من مخيم «نور دبي» في بنغلاديش

المصدر: دبي - وام

نظّمت مؤسسة نور دبي مخيماً علاجياً في جمهورية بنغلاديش بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، استفاد منه أكثر من 5000 من كبار السن المصابين بالمياه البيضاء وغيرها من أمراض العيون، وذلك في إطار جهودها لمكافحة العمى حول العالم.

وشارك في المخيم، الذي استمر سبعة أيام في مدينة نارايل بولاية خولنا في بنغلاديش، 11 متطوعاً من موظفي وموظفات الهيئة، من خلال برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي التطوعي والإنساني خلال عام التسامح. وتركز المؤسسة من خلال مخيماتها العلاجية على توفير العلاج الدوائي والفحوصات الطبية وإجراء عمليات استئصال المياه البيضاء وتوفير النظارات الطبية، إضافة إلى الفحص الطبي المبكر للأطفال.

أرقام

وقالت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة نور دبي: «حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، يعاني 253 مليون شخص على مستوى العالم من ضعف النظر، 80% منهم يمكن علاجهم أو وقايتهم من الإصابة بالإعاقة البصرية في حال توفر العلاج المناسب.

وفي بنغلاديش يعاني 750 ألف شخص من العمى، ونحو 1.5 مليون طفل من ضعف النظر الذي يمكن علاجه، إضافة إلى 250 ألف شخص مهددين بفقدان البصر بسبب الأمراض المزمنة مثل السكري الذي يؤدي إلى اعتلال الشبكية والإعاقة البصرية إذا لم يتوفر العلاج المناسب».

وأشارت إلى أن «نور دبي» وفّرت منذ عام 2008، خدمات رعاية العيون للمحتاجين الذين يعانون من نقص في الموارد، فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية للرعاية الصحية في المناطق النائية في قارتي أفريقيا وآسيا، حيث استفاد 263438 شخصاً من الفحوصات، و26600 من العمليات الجراحية، وتم توزيع 62034 نظارة طبية، ما أدى إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

إضافة إلى توفير البرامج العلاجية والوقائية، وتوفير البرامج العلاجية والوقائية. وتهدف مخيمات المؤسسة إلى تمكين أعضاء المجتمع لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد الذين يتلقون العلاج المناسب.

وأضافت الدكتورة تريم أن المياه البيضاء تعد من أكثر أمراض العيون انتشاراً وأكبر أسباب الإعاقة البصرية، تليها انكسارات البصر، مبينة أنه تتم عملية استئصال المياه البيضاء وزرع العدسة في العين في المخيمات العلاجية لمؤسسة نور دبي وتمكن المريض من استعادة بصره بسرعة، لافتة إلى أن الدراسات أظهرت أن جراحة إزالة المياه البيضاء تسهم في تخفيف حدة الفقر وتحسين حياة الفرد واقتصاد الأسرة.

جهود

من جهته أشاد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بجهود مؤسسة نور دبي في تنفيذ هذه المشروعات الرائدة لمعالجة أمراض العيون للمحتاجين حول العالم، مثنياً على جهود المتطوعين من موظفي وموظفات الهيئة.

تنسيق

قال ساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، إن السفارة تعمل على التنسيق مع جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية في الدولة لإيصال المساعدات إلى أصحابها، وذلك بالتنسيق مع حكومة بنغلاديش.. موجهاً الشكر لمؤسسة نور دبي على جهودها في بنغلاديش منذ تأسسيها عام 2008.