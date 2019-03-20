مناظرة حول «الأتمتة والتوظيف» في نطاق العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، جلسة مناظرات الشباب باستضافة شركة أبوظبي للتوزيع بعنوان «الأتمتة أم التوظيف في نطاق العمل؟» في أبوظبي، بهدف دعم جهود الدولة لتعزيز ورفع قدرات الشباب في شتى المجالات.

وخلال الجلسة ركز الفريق المؤيد على أن الأتمتة تعتمد وبشكل كبير على الآلات في أداء الوظائف بدلاً من الإنسان، بينما اعتمد الفريق المنافس على أن التوظيف البشري يشكل الخيار الأنسب. وقال سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع: «إن مشاركة أبوظبي للتوزيع في مناظرات الشباب تعد إضافة للأنشطة الفكرية والثقافية ولفئة الشباب على وجه الخصوص».

ومن جانبه، قال راشد الشامسي منسق مبادرة مناظرات الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب: «المبادرة منصة مهمة، كونها توفر منبراً مهماً لتعزيز الحوار الإيجابي والبنّاء».