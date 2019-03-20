%50 تخفيض المخالفات المرورية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تبدأ القيادة العامة لشرطة أم القيوين اعتباراً من اليوم الأربعاء إجراء تخفيض للمخالفات المرورية بنسبة 50% المرتكبة في إمارة أم القيوين ولكافة المركبات المسجلة بدولة الإمارات العربية المتحدة على أن تكون تلك المخالفات قابلة للدفع ويستمر الخصم حتى الرابع من مايو المقبل.

وقال العقيد سعيد عبيد بن عران، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، إن إجراء التخفيض على المخالفات المرورية يأتي في عام التسامح، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة أم القيوين على تبني المبادرات التي تسهم في إسعاد المتعاملين من كافة شرائح المجتمع، خاصة أن يوم غد الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للسعادة.

وأوضح أن تخفيض المخالفات جاء للتسهيل على أصحاب المركبات المخالفة التي ترتبت عليهم مخالفات كثيرة والاستفادة من المدة المخصصة للخصم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار الخصم على قيمة المخالفات المرورية بنسبة ‎%‎50 يطبق على المخالفات المرتكبة في إمارة أم القيوين (فقط) قبل تاريخ 2019/‏‏03/‏‏19، ويشمل جميع المركبات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمكن لملّاك المركبات تسديد المخالفات المخفّضة عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التابعة لوزارة الداخلية باستثناء المخالفات غير القابلة للدفع والتي يتوجب على مالكها مراجعة إدارة المرور والدوريات لإنهاء إجراءات طلبها.

وحث مدير إدارة المرور والدوريات ملاك المركبات على استغلال فترة تخفيض المخالفات وتسديد كافة المبالغ المتراكمة على المركبات وتجديدها وضمان السلامة على الطرق، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات بهدف تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية بجعل الطرق أكثر أمناً.