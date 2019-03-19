تخفيض المخالفات المرورية بنسبة ‎%‎50 في أم القيوين

المصدر: البيان الالكتروني

تبدأ القيادة العامة لشرطة أم القيوين اعتباراً من يوم غد الأربعاء إجراء تخفيض للمخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أم القيوين ولكافة المركبات المسجلة بدولة الامارات العربية المتحدة على أن تكون تلك المخالفات قابلة للدفع ويستمر الخصم حتى الرابع من مايو المقبل .



وقال العقيد سعيد عبيد بن عران مدير ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة ام القيوين ان اجراء التخفيض على المخالفات المرورية يأتي في عام التسامح وحرص القيادة العامه للشرطة على تبني المبادرات التي تسهم في اسعاد المتعاملين من كافة شرائح المجتمع وخاصة وان يوم غد يصادف الاحتفال باليوم العالمي للسعادة.



وأوضح ان تخفيض المخالفات جاء للتسهيل على أصحاب المركبات المخالفة التي ترتبت عليهم مخالفات كثيرة والاستفادة من المدة المخصصة للخصم خلال الفترة المقبلة.



وأشار الى ان قرار الخصم على قيمة المخالفات المرورية بنسبة‎%‎50 يطبق على المخالفات المرتكبه في امارة ام القيوين ( فقط ) قبل تاريخ 2019/03/19، ويشمل جميع المركبات المسجله في دولة الامارات العربية المتحدة ويمكن لملاك المركبات تسديد المخالفات المخفضة عن طريق المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية لوزارة الداخليه ( باستثناء ) المخالفات الغير قابلة للدفع والتي يتوجب على مالكها مرتجعة ادارة المرور والدوريات لانهاء اجراءات طلبها.

وحث مدير ادارة المرور والدوريات ملاك المركبات على استغلال فترة تخفيض المخالفات وتسديد كافة المبالغ المتراكمه على المركبات وتجديدها وضمان السلامه على الطرق، داعياً أفراد المجتمع بالالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات بهدف تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية بجعل الطرق أكثر أمناً .