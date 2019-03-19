حمدان بن محمد يزور معرض دبي للفنون "آرت دبي"

المصدر: وام

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم معرض دبي للفنون "آرت دبي" الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي في مدينة الجميرا من 20 حتى 23 مارس الحالي بمشاركة أكثر من 500 فنان وفنانة و90 صالة عرض "غاليري" ومما يزيد على 40 دولة بما فيها دولة الإمارات.

وقد بدأ سموه زيارته للمعرض بتفقد صالة مقتنيات ولي عهد دبي من الصور التاريخية النادرة للعديد من مناطق وأحياء دبي في فترة الستينات والسبعينيات إلى جانب صور أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

ويضم المعرض الخاص بمقتنيات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والذي يحمل شعار "للتسامح تاريخ" حيث توقف سموه ومرافقوه عند العديد من الصور واللوحات الفنية للشيوخ وبعض معالم دبي التاريخية وتعرف على أسماء المصورين الذين كانوا قد التقطوا هذه الصور بالإضافة إلى صور سموه التي التقطها شخصيا في كثير من المناسبات.

وعرج سموه خلال جولته الشاملة في صالات وردهات وأروقة المعرض على صالة عرض " بياجيه " العلامة الفرنسية المعروفة في عالم تصميم المجوهرات والحلي المميزة والنادرة.

واستمع سموه إلى شرح من القائمين على الصالة ومسؤولي "بياجيه" الكبار حول طريقة وآلية التصميم والتصنيع والتسويق لكل قطعة من المعروضات الثمينة والفريدة.

وشملت جولة سموه قاعة الجوهرة التي تضم بين جنباتها العدد الأهم والأكبر للوحات ومجسمات ومنحوتات برونزية وخشبية وغيرها لأشهر الفنانين العالميين من دولة الإمارات ودول أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتوقف سمو ولي عهد دبي عند منصة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وتعرف سموه من القائمات على المنصة إلى الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها المكتب الثقافي ومشاركاته في العديد من المعارض والمناسبات التي تقام في الدولة للتعريف بأهداف المكتب الرامية إلى ترسيخ مفهوم الثقافة والفن في أوساط بنات الإمارات بشكل عام.

ثم تفقد سموه قاعة " آرينا " التي تضم كذلك مجموعة كبيرة ومميزة من اللوحات والرسومات والمجسمات الفنية لفنانين إماراتيين وعالميين وصالات عرض " غاليري" عالمية.

وختم سموه جولته بزيارة قاعة الاحتفالات في فندق "مينا السلام " التي تعرض أعمالا فنية متنوعة لفنانين وفنانات إماراتيات ومن دول أمريكا اللاتينية تفقدها سموه وتعرف إلى الفنانين والفنانات وتجاذب معهم أطراف الحديث حول الأعمال الفنية التي يبدعونها ودلالات هذه الأعمال من اللوحات والمنحوتات وغيرها.

ويقدم " آرت دبي " أحد البرامج غير الربحية للمعارض الفنية العالمية مثل برنامج " كامبس آرت دبي" و"زمالة دبي الفنية" وفقرة أخرى جديدة تحت عنوان " الإمارات الآن" وهي مبادرة تسلط الضوء على الأنشطة والأعمال الفنية المحلية.

ووصف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم " آرت دبي" في نسخته الثالثة عشرة بالملتقى العالمي للفن والثقافة في مدينة الإبداع والتسامح والابتكار واعتبره سموه أيقونة التناغم الإنساني والثقافي بين مختلف ثقافات العالم وثقافة دولة الإمارات العربية والإسلامية والإنسانية ما يعزز مكانة دولتنا الحبيبة كدولة محبة وسلام وتسامح ومساواة.

ورحب سموه خلال جولته في أرجاء المعرض بالمشاركين في هذه التظاهرة الفنية الثقافية السنوية .. مؤكدا على أهمية الفن والثقافة في تقريب المسافات بين الشعوب واختصارها.

رافق سمو ولي عهد دبي في الجولة.. معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومحمد أحمد المر رئيس مجلس أمناء متحف الاتحاد وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الثقافية والأدبية في الدولة.