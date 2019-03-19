محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء جمهورية نيوزيلندا الصديقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة والشعب النيوزيلاندي الصديق وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا وأسفر عن عشرات الضحايا القتلى والجرحى الأبرياء ..سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته ورضوانه ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال - من رئيسة وزراء نيوزيلندا على تداعيات الهجوم الإرهابي مؤكدا سموه مساندة دولة الإمارات لنيوزيلندا الصديقة وتضامنها الكامل معها في مواجهة أشكال التطرف والإرهاب كافة وتجاه كل ما تتخذها من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الضرورة الملحة لتواصل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة التعصب والإرهاب الذي لا دين له ومواجهة كل أشكال العنف والتطرف بجانب تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين شعوب العالم.

من جانبها أعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر إنسانية صادقة تجاه نيوزلندا وشعبها وأسر الضحايا في هذا الموقف الأليم.

وجرى خلال الاتصال تأكيد علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية نيوزيلندا والقيم المشتركة للتسامح والتعايش بين البلدين.