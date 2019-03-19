القضاء على ظاهرة قطع مياه الأمطار لوادي البيح العام الجاري

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشف المهندس أحمد السيد بان المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة،لـ "البيان" القضاء على ظاهرة قطع مياه الأمطار لوادي البيح شمال الإمارة خلال العام الجاري عقب انتهاء مشاريع إنشاء 5 عبارات جديدة على الطريق والتي تم انجاز 3 عبارات منها، وجاري إنشاء عبارتين لتصريف المياه.



وأشار إلى أن المؤسسة نفذت مشروع إنشاء 3 عبارات جديدة على طريق وادي البيح بقدرة 6 فتحات لكل عبارة مائية بنسبة إنجاز 100%، مع تعديل شبكة الطرق في المنطقة بإنشاء مسارات جديدة لضمان توفير الحركة المرورية الآمنة للمركبات الخاصة بأهالي وأصحاب المزارع والمنطقة والمناطق المجاورة والحافلات السياحية القادمة من مناطق الدولة للوصول إلى قمة جبل جيس حيث يعد طريق وادي البيح المنفذ الرئيسي إلى القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات.



وأضاف بان: يتضمن المشروع إنشاء عبارتين جديدتين على وادي البيح وإنجازهما خلال العام الجاري، لتصريف المياه بعد الانتهاء من تحديد مسار شبكة الخدمات الجديدة في المنطقة بالتعاون مع دائرة بلدية رأس الخيمة والجهات المعنية، حيث تصميم العبارتين بقدرة 8 فتحات لاستيعاب حجم المياه التي تصب في الوادي من الشعاب والأودية الجبلية المتصلة به، وإعادة تشكيل حركة المجرى المائي بتنفيذ أعمال توسعة وأعماق تتساوى مع قوة حركة المياه قبل وبعد العبارتين لضمان عدم تأثيرها على جسد العبارتين مستقبلاً، حيث تختلف المساحة والعمق في وادي البيح الذي يعد ثاني أكبر الأودية الجبلية في رأس الخيمة بعد وادي القور.